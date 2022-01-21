Российский теннисист Карацев проиграл в третьем круге Australian Open

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4 в пользу 33-летнего француза, который не имеет номера посева на турнире. Карацев был посеян под 18-м номером. Следующим соперником Маннарино станет испанец Рафаэль Надаль (6).

Маннарино занимает 69-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Француз выиграл один титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертого круга.

Карацеву 28 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP и является обладателем трех титулов под эгидой организации. На прошлой неделе российский теннисист стал победителем турнира в Сиднее. Лучшим результатом Карацева на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open 2021 года. В составе сборной России он стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса в 2021 году. На Олимпийских играх в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной стал обладателем серебряной медали в миксте.

Australian Open завершится 30 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который пропускает нынешний турнир из-за нарушения антиковидных мер в Австралии. Общий призовой фонд турнира, который проходит на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.