Тарпищев: теннисист Медведев играл с запасом в матче с Ботиком ван де Зандсхюлпом

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии с нидерландцем Ботиком Ван де Зандсхюлпом играл с запасом. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
В субботу 25-летний Медведев обыграл нидерландского теннисиста со счетом 6:4, 6:4, 6:2.
"Медведев играл с запасом, ни одной подачи не проиграл. Даня играл плотно и длинно, победил с запасом", - сказал Тарпищев.
Президент ФТР прокомментировал тот факт, что трибуны во время матча освистывали российского теннисиста. "Медведев играет в гостях, не у себя дома, поэтому ничего, что его освистывают, - считает Тарпищев. - Если болеют против него, то лучше даже, он мобилизуется - тут мы с ним похожи. Он к тому же с юмором подходит ко всему".
В следующем круге Медведев встретится с американцем Максимом Кресси.