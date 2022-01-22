Тарпищев: теннисист Медведев играл с запасом в матче с Ботиком ван де Зандсхюлпом

"Медведев играл с запасом, ни одной подачи не проиграл. Даня играл плотно и длинно, победил с запасом", - сказал Тарпищев.

Президент ФТР прокомментировал тот факт, что трибуны во время матча освистывали российского теннисиста. "Медведев играет в гостях, не у себя дома, поэтому ничего, что его освистывают, - считает Тарпищев. - Если болеют против него, то лучше даже, он мобилизуется - тут мы с ним похожи. Он к тому же с юмором подходит ко всему".

В следующем круге Медведев встретится с американцем Максимом Кресси.