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Australian Open

Тарпищев: теннисист Медведев играл с запасом в матче с Ботиком ван де Зандсхюлпом

Россиянин обыграл соперника в трех сетах
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии с нидерландцем Ботиком Ван де Зандсхюлпом играл с запасом. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В субботу 25-летний Медведев обыграл нидерландского теннисиста со счетом 6:4, 6:4, 6:2.

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"Медведев играл с запасом, ни одной подачи не проиграл. Даня играл плотно и длинно, победил с запасом", - сказал Тарпищев.

Президент ФТР прокомментировал тот факт, что трибуны во время матча освистывали российского теннисиста. "Медведев играет в гостях, не у себя дома, поэтому ничего, что его освистывают, - считает Тарпищев. - Если болеют против него, то лучше даже, он мобилизуется - тут мы с ним похожи. Он к тому же с юмором подходит ко всему".

В следующем круге Медведев встретится с американцем Максимом Кресси.

Теги
Australian OpenТарпищев, Шамиль АнвяровичМедведев, Даниил Сергеевич
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