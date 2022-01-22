Российские теннисистки завершили выступление на Australian Open в одиночном разряде

ТАСС, 22 января. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на турнире под десятым номером, проиграла румынке Соране Кырсте в матче третьего круга Australian Open.

Теннисистка Касаткина не смогла выйти в четвертый круг Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:3, 2:6, 6:2 в пользу румынки, занимающей 38-е место мирового рейтинга. В следующем круге она сыграет с полькой Иге Свёнтек.

В женском одиночном разряде на турнире не осталось россиянок.

Павлюченковой 30 лет, она занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2021 году россиянка завоевала золотую медаль Олимпийских игр в смешанном разряде в паре с Андреем Рублевым, в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг. Лучшим результатом Павлюченковой на турнирах Большого шлема является выход в финал Roland Garros 2021 года. Всего на ее счету 12 титулов под эгидой WTA.

31-летняя Кырстя является победительницей двух турниров под эгидой WTA. В 2009 году румынка дошла до четвертьфинала Roland Garros, это ее лучший результат на турнирах Большого шлема.

Australian Open завершится 30 января. Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Мельбурне на кортах с покрытием "хард", составляет $54 млн.