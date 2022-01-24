Сорокин: оргкомитет финала Лиги чемпионов рассчитывает на полную заполняемость трибун

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Подготовка к проведению финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/22 продолжает вестись из расчета на то, что трибуны стадиона в Санкт-Петербурге будут заполнены на 100%. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года на "Газпром Арене". Вместимость стадиона составляет 63 026 зрителей. В сентябре 2021 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский выражал надежду на то, что матч пройдет при полной заполняемости трибун.

"Ничего не поменялось. Мы продолжаем работать в этом направлении", - сказал Сорокин, отвечая на вопрос о том, изменилась ли ситуация с допуском зрителей на финал Лиги чемпионов.

"Газпром Арена" была открыта в 2017 году. Стадион принял четыре матча Кубка конфедераций - 2017, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0), и семь игр чемпионата мира 2018 года, в том числе встречу за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0). Летом 2021 года на арене прошли семь игр чемпионата Европы, включая четвертьфинал между сборными Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 - по пенальти).