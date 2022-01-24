Объявлен окончательный состав женской сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) объявила окончательный состав женской национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

В состав сборной России на Олимпиаду в Пекине вошли 25 хоккеистов основы и шесть запасных

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В состав сборной вошли вратари Диана Фархутдинова ("Динамо-Нева"), Мария Сорокина ("Агидель"), Дарья Гредзен ("Бирюса"), защитники Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (обе - СКИФ), Екатерина Николаева ("Динамо-Нева"), Мария Печникова, Анна Шибанова (обе - "Агидель"), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе - "Торнадо"), нападающие Людмила Белякова, Елена Дергачева, Анна Шохина (все - "Торнадо"), Полина Болгарева, Александра Вафина, Фануза Кадирова (все - "Динамо-Нева"), Оксана Братищева, Виктория Кулишова (обе - СКИФ), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова (обе - "Бирюса"), Вероника Коржакова, Илона Маркова, Ольга Сосина (все - "Агидель").

Три хоккеистки отправятся в Пекин в качестве запасных: голкипер Валерия Меркушева (СКИФ), защитник Лиана Ганеева ("Динамо-Нева") и нападающий Полина Лучникова ("Агидель").

На групповом этапе россиянки сыграют против команд Швейцарии (4 февраля), США (5 февраля), Канады (7 февраля) и Финляндии (8 февраля).

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.