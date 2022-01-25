Тарасова прокомментировала замену фигуриста Коляды на Семененко в составе на Олимпиаду

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Замена российского фигуриста Михаила Коляды на Евгения Семененко в заявке сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине является единственным решением в ситуации с положительным результатом теста на коронавирус у Коляды. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Во вторник стало известно, что Коляда не примет участия в Олимпийских играх из-за положительного результата теста на коронавирус.

"На чемпионате Европы Семененко [Коляду] уже заменял, какие тут могут быть разговоры. Сейчас всю сборную будут проверять [на коронавирус]. У нас нет других вариантов. Слава богу, что нашелся мальчик, который поедет вместо него", - сказала Тарасова.

Коляда пропустил январский чемпионат Европы по фигурному катанию из-за травмы стопы. Семененко стал пятым на европейском первенстве и первоначально не вошел в состав участников Олимпиады.

Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.