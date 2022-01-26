Вяльбе заявила, что Олимпиаду в Пекине лучше было бы перенести на год из-за коронавируса

ТАСС, 26 января. Олимпийские игры в Пекине следовало перенести на год из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Такое мнение высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, чей комментарий приводит норвежский телеканал TV2.
Ранее стало известно, что тесты на коронавирус членов олимпийской сборной Норвегии по лыжным гонкам Хейди Венг и Анне Калвы дали положительный результат. Их участие в Играх находится под вопросом.
"Хороших Олимпийских игр не будет. Похоже, что удачей будет уже просто приехать в Китай. Лучше было бы отложить Олимпиаду на год в надежде на улучшение ситуации с коронавирусом, но уже, конечно, слишком поздно. Представьте себе, что вам так же не повезло, как двум норвежским лыжницам", - сказала Вяльбе.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.