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Олимпиада-2022 в Пекине

Вяльбе заявила, что Олимпиаду в Пекине лучше было бы перенести на год из-за коронавируса

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 26 января. Олимпийские игры в Пекине следовало перенести на год из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Такое мнение высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, чей комментарий приводит норвежский телеканал TV2.

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Ранее стало известно, что тесты на коронавирус членов олимпийской сборной Норвегии по лыжным гонкам Хейди Венг и Анне Калвы дали положительный результат. Их участие в Играх находится под вопросом.

"Хороших Олимпийских игр не будет. Похоже, что удачей будет уже просто приехать в Китай. Лучше было бы отложить Олимпиаду на год в надежде на улучшение ситуации с коронавирусом, но уже, конечно, слишком поздно. Представьте себе, что вам так же не повезло, как двум норвежским лыжницам", - сказала Вяльбе.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Вяльбе, Елена ВалерьевнаОлимпиада-2022 в Пекине
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