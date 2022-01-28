Карякин сыграл вничью с Мамедьяровым на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

ТАСС, 28 января. Российский шахматист Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым в партии 11-го тура супертурнира в нидерландском Вейк-ан-Зее.

В других партиях дня американец Фабиано Каруана обыграл представителя Индии Рамешбабу Прагнанандху, нидерландец Йорден ван Форест победил соотечественника Аниша Гири. Вничью завершились партии между шведом Нильсом Гранделиусом и россиянином Андреем Есипенко, представителем Норвегии Магнусом Карлсеном и Видитом Гуджрати из Индии, американцем Сэмом Шенклэндом и поляком Яном-Кшиштофом Дудой. Российский гроссмейстер Даниил Дубов снялся с турнира из-за положительного результата теста на коронавирус, в партии с представителем Венгрии Рихардом Раппортом ему было засчитано техническое поражение.

После 11 туров лидером является Карлсен, набравший 7,5 очка, второе место занимает Раппорт (7 очков), далее идут Гири, Мамедьяров (оба - 6,5), Есипенко, Карякин, Гуджрати, Каруана (все - 6), ван Форест (5,5), Дуда (5), Шенклэнд (4,5), Дубов, Гранделиус, Прагнанандха (все - 3,5). Турнир завершится 30 января.

Участие в турнире в Вейк-ан-Зее принимают 14 шахматистов, которые играют в один круг. Турнир проводится с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. Действующим победителем является ван Форест.