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Australian Open

СМИ: Медведева оштрафовали на $12 тыс. за поведение в матче Australian Open

В пятницу во время полуфинала с греком Стефаносом Циципасом российский теннисист накричал на судью
Даниил Медведев EPA-EFE/DAVE HUNT
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/DAVE HUNT

ТАСС, 29 января. Российский теннисист Даниил Медведев получил штраф в размере $12 тыс. за поведение в полуфинальном матче Australian Open с греком Стефаносом Циципасом. Об этом сообщает телеканал Fox.

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Матч прошел в пятницу и завершился победой россиянина со счетом 7:6 (7:5). 4:6, 6:4, 6:1. Во втором сете Медведев, получив предупреждение за оскорбительный жест после проигранного гейма, накричал на судью, который, по его мнению, не реагировал на подсказки со стороны отца и тренера Циципаса. После матча российский теннисист извинился перед судьей. По информации Fox, Медведев был оштрафован на $8 тыс. за оскорбительный жест и на $4 тыс. за неспортивное поведение.

Медведев в финале турнира в воскресенье сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. В случае победы в финале Australian Open россиянин станет первой ракеткой мира.

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