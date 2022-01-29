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Олимпиада-2022 в Пекине

Тесты на коронавирус биатлонисток Казакевич и Васнецовой показали отрицательный результат

Спортсменки и старший тренер сборной России Михаил Шашилов прибыли в Пекин для участия в Олимпиаде в субботу
Ирина Казакевич EPA-EFE/LUCIANO SOLERO
Описание
Ирина Казакевич
© EPA-EFE/LUCIANO SOLERO

ПЕКИН, 29 января. /ТАСС/. Тесты на коронавирус российских биатлонисток Ирины Казакевич, Валерии Васнецовой, а также старшего тренера сборной России Михаила Шашилова показали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

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Спортсменки и специалист прибыли в Пекин в субботу.

Казакевич, Васнецова и Шашилов должны были вылететь на Олимпиаду 26 января в составе олимпийской команды по биатлону, однако при прохождении регистрации на рейс выяснилось, что у них отсутствуют необходимые для въезда в Китай документы. В Пекин они вылетели в пятницу вечером. В субботней тренировке российских биатлонисток приняли участие Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Светлана Миронова. Руководил занятием тренер команды Николай Загурский.

Олимпийские игры будут открыты 4 февраля, первые медали в биатлоне будут разыграны на следующий день - в смешанной эстафете.

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