Ярошенко: победа Стремоус на чемпионате Европы говорит о глубоком резерве сборной России

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Победа молдавской биатлонистки Алины Стремоус в гонке преследования на чемпионате Европы в германском Арбере говорит о длинной скамейке запасных в сборной России. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко.

Гонка преследования на чемпионате Европы прошла в субботу. Стремоус, которая начинала карьеру в России, а с 2020 года выступает за молдавскую команду, одержала победу. Второе место заняла немка Янина Хеттих, третье - норвежка Дженни Энодд. Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая пятой.

"У нас есть хорошие спортсменки, - сказал Ярошенко. - Стремоус сегодня выиграла гонку преследования, она лучшая в своей стране, а наши сильнейшие биатлонистки сейчас находятся на Олимпиаде. Другое дело - есть вопрос, почему люди, которые кричали, что мы должны ехать на Олимпийские игры, не поборолись со Стремоус сегодня. Но ее выигрыш говорит о том, что в России, помимо основного состава, есть резерв, где можно поискать спортсменок, которых можно натренировать до уровня чемпионки Европы, думаю, что при грамотной селекции и хорошей работе тренеров мы будем получать хорошие результаты".

Чемпионат Европы по биатлону завершится 30 января.