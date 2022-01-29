Давыдов: все игроки сборной России по мини-футболу были рады отсутствию травмы у Робиньо

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Все игроки российской команды по мини-футболу были рады тому, что Робиньо избежал серьезной травмы после матча второго тура группового этапа чемпионата Европы против хорватов. Об этом ТАСС рассказал форвард сборной России Даниил Давыдов.

25 января россияне обыграли хорватов со счетом 4:0, Робиньо получил травму на второй минуте встречи, из-за чего не смог продолжить игру. Позднее в пресс-службе сборной России сообщили ТАСС, что игрок тренируется в общей группе и готовится к следующим матчам. В субботу Робиньо сыграл против поляков (5:1).

"Когда я подбежал к Робиньо, было не очень приятно, он корчился от боли, я стал переживать, - рассказал Давыдов. - Было понятно, что все может быть нормально, но мне казалось, что турнир может для него закончиться. Когда я сидел на скамейке запасных, спросил Робиньо о травме, он сказал, что немного отпустило. Мне полегче стало".

"Конечно, все обрадовались. Все хотят, чтобы каждый был в строю. Каждая единица важна", - добавил Давыдов.

Сборная России одержала три победы в трех матчах и заняла первое место в группе С. В четвертьфинале российская команда сыграет со сборной, занявшей второе место в группе D.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах. Турнир завершится 6 февраля.