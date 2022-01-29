Мутко: сборной России по мини-футболу по силам завоевать трофей чемпионата Европы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российской команде по мини-футболу по силам выиграть чемпионат Европы. Такое мнение высказал генеральный директор ДОМ.РФ, бывший министр спорта и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

В субботу россияне обыграли поляков со счетом 5:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Российская команда одержала три победы над командами Словакии, Хорватии и Польши и заняла первое место в группе С. В четвертьфинале россияне сыграют против сборной Грузии, которая стала второй в группе D.

"Поздравляю нашу команду с очень уверенной игрой на групповом этапе, - сказал Мутко. - Видна хорошая работа тренерского штаба во главе с Сергеем Скоровичем, руководителей Ассоциации мини-футбола России. Несмотря на то, что промежуточная задача по выходу в плей-офф с первого места была решена заранее, наши футболисты не расслабились, в поединке с командой Польши вновь продемонстрировали силу нашего мини-футбола. Любая победа России на международной арене - это предмет для гордости".

"Впереди самый ответственный отрезок - матчи на вылет. Уверен, в штабе сборной России правильно подведут игроков к этому этапу турнира - и физически, и психологически. Я верю, что мини-футбольной сборной по силам дойти до финала и завоевать долгожданный трофей. По всем направлениям в российском мини-футболе последние годы проводится титаническая работа, а большой титул позволит придать этим процессам новую динамику. Желаю удачи парням в игре против Грузии 1 февраля", - добавил Мутко.

Сборная России является чемпионом Европы по мини-футболу 1999 года и входит в число трех команд, участвовавших во всех европейских первенствах. Помимо российской команды во всех турнирах участвовали сборные Италии и Испании. Россияне пять раз занимали второе место, трижды - третье.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах. Турнир завершится 6 февраля.