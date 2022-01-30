Отец игрока NFL Тома Брэди опроверг информацию о том, что его сын решил завершить карьеру

ТАСС, 30 января. Семикратный чемпион североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) Том Брэди еще не принял решение о завершении карьеры. Об этом телевизионной сети NFL Network рассказал отец игрока Том Брэди - старший.

В субботу телеканал ESPN со ссылкой на свои источники опубликовал сообщение, что квотербек команды "Тампа-Бэй Бакканирс" в ближайшее время объявит о завершении спортивной карьеры.

"Эта новость - просто предположение. Том еще не принял окончательного решения. Все кто говорит, что он это сделал, абсолютно неправы", - сказал отец игрока.

Брэди 44 года, он семь раз выигрывал Супербоул - финальный матч за звание чемпиона NFL. Американец рекордные пять раз признавался самым ценным игроком Супербоула.