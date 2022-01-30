Васильев назвал успешным выступление российских биатлонистов на чемпионате Европы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Выступление сборной России на чемпионате Европы по биатлону можно назвать успешным, так как были завоеваны медали всех достоинств. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Сборная России заняла второе место в медальном зачете чемпионата Европы. В активе россиян две золотые, три серебряные и одна бронзовая медали. Евгения Буртасова стала победительницей индивидуальной гонки, также она вместе с Антоном Бабиковым одержала победу в одиночной смешанной эстафете. Серебряные награды завоевали Бабиков в индивидуальной гонке, Никита Поршнев в спринте и Петр Пащенко в гонке преследования. Наталья Гербуова стала третьей в индивидуальной гонке.

"Выступление в смешанной эстафете было ужасное, там, наверное, было рекордное количество использованных дополнительных патронов (21 - прим. ТАСС), надо как-то осторожнее стрелять. Бабиков и Буртасова доказали, что можно стрелять. То, что они стали чемпионами Европы, - это здорово. В целом выступление на чемпионате Европы можно назвать успешным: были и золотые медали, и серебряные, и бронзовые", - сказал Васильев.

Чемпионат Европы проходил в германском Арбере.