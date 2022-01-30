Кафельников: Медведеву не хватило удачи в финале Australian Open

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российскому теннисисту Даниилу Медведеву не хватило удачи в финальном матче Australian Open против испанца Рафаэля Надаля. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в мужском одиночном разряде Евгений Кафельников.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанца. Надаль побил рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема, выиграв 21-й трофей, по 20 побед на счету серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера.

"Сегодня ему не хватило фортуны, удачи, больше, чем чего-либо. Объективно - он провел феноменальный матч, просто сегодня не его день был. Он станет обязательно первой ракеткой мира, у него будет еще много финалов на турнирах Большего шлема, он обязательно возьмет еще не один титул. Просто это случилось не так быстро, как мы бы этого хотели", - сказал Кафеьников.

Надалю 35 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 90 побед на турнирах под эгидой организации. Испанец является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году победил в одиночном разряде, в 2016 году - в парном), а также пятикратным обладателем Кубка Дэвиса. Предыдущий сезон испанец досрочно завершил в августе из-за травмы. В 2022 году до Australian Open он выиграл свой 89-й титул на турнире в Мельбурне.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в мировом рейтинге. На его счету 13 титулов под эгидой организации, в 2021 году он стал победителем US Open. Медведев второй раз подряд играл в финале Australian Open, в прошлом году россиянин уступил Джоковичу.