Медведев назвал Надаля потрясающим чемпионом после финала Australian Open

ТАСС, 30 января. Испанский теннисист Рафаэль Надаль поднял темп после двух проигранных сетов в финале Australian Open, продемонстрировав свое нежелание сдаваться после неудачного начала матча. Такое мнение российский теннисист Даниил Медведев высказал во время церемонии награждения после матча.

Россиянин уступил Надалю со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Медведев был посеян на турнире под вторым номером, Надаль - под шестым.

"Трудно говорить после пяти с половиной часов игры, но я хочу поздравить Надаля. То, что он сделал, было потрясающе. Уровень был действительно высоким, Надаль поднял темп после двух сетов, и я подумал, что он может устать, Рафаэль - потрясающий чемпион", - сказал Медведев.

"Я хочу поблагодарить двух человек в моей ложе, которые были здесь всю неделю, надеюсь, что у нас впереди еще много побед. Я благодарю свою жену, но думаю, что, возможно, телевизор дома сейчас сломан. Я хочу поблагодарить свою команду, кого-нибудь забуду, но спасибо, что были со мной. Мои родители, если вы все еще смотрите, я благодарю вас за вашу поддержку, и в следующий раз я постараюсь быть лучше", - добавил теннисист.

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 13 титулов под эгидой организации, в 2021 году он стал победителем US Open. Российский теннисист второй раз подряд играл в финале Australian Open, в прошлом году россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу.