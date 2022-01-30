Гендиректор турнира ATP в Петербурге оценил шансы Медведева стать первой ракеткой мира

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский теннисист Даниил Медведев, проигравший в финале Australian Open испанцу Рафаэлю Надалю, в будущем сможет бороться за звание первой ракетки мира. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге Александр Медведев.

Россиянин в воскресенье в Мельбурне уступил Надалю со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

"Очень драматичный матч, встречались два блестящих теннисиста, - сказал Александр Медведев. - Про Рафу говорить можно долго - он установил рекорд, выиграв 21-й турнир Большого шлема. Хотя поговаривали, что он скоро закончит, понятно, что, если здоровье будет позволять, он будет сражаться на теннисном корте еще не один год".

"Даниил играл очень хорошо. В пятом сете при счете 5:5 при подаче Медведева затеплилась надежда на то, что он сможет обыграть Надаля, но не получилось. Играть пять с половиной часов - это даже трудно себе представить, сколько сил и энергии потратили оба теннисиста! Это второй по длительности матч в истории Больших шлемов", - отметил он.

Несмотря на поражение россиянина, собеседник агентства охарактеризовал уровень тенниса в финале Australian Open как великолепный. "Думаю, что победы на турнирах Большого шлема у Даниила впереди. Скоро мы будем свидетелями еще одной его победы (в 2021 году россиянин выиграл US Open - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Шансы Даниила Медведева на первое место в рейтинге ATP

После поражения от Надаля российский теннисист упустил возможность стать первой ракеткой мира. В настоящее время первую строчку в рейтинге ATP занимает серб Новак Джокович. Он не участвовал в Australian Open из-за несоблюдения австралийских антиковидных правил.

"Шанс стать первой ракеткой мира не удалось использовать, но впереди в этом сезоне еще будут крупные турниры, в том числе еще три турнира Большого шлема. Думаю, что на вершине мирового рейтинга будут знакомые всем нам лица, включая Даниила. Сможет ли он добиться этого в 2022 году? Прогнозы такого рода - дело неблагодарное", - отметил Александр Медведев.

Даниилу Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге ATP. На его счету 13 титулов под эгидой организации, в 2021 году он стал победителем US Open.