Шипачев рассказал о процедуре выбора капитана сборной России по хоккею на Олимпиаде

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев был выбран капитаном сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине в результате голосования игроков. Об этом хоккеист рассказал журналистам.

Шипачев будет капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине

Шипачев был назначен капитаном сборной России 29 января. Альтернативными капитанами будут защитники Егор Яковлев ("Металлург"), Никита Нестеров и нападающий Сергей Андронов (оба - ЦСКА).

"Раздали всем бумажки, три строчки: капитан и два ассистента. Листочки отдали, через пару дней объявили, я писал [Никиту] Гусева, [Вячеслава] Войнова и Яковлева", - сказал Шипачев.

"Рад, что ребята выбрали, это большая ответственность, очень приятно. Я очень обрадовался", - добавил хоккеист.

Шипачеву 34 года, в составе сборной России он стал победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Также вместе с национальной командой нападающий выиграл чемпионат мира в 2014 году, один раз завоевал серебро (2015) и дважды - бронзу (2016, 2017) мировых первенств. Шипачев является лучшим бомбардиром текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), на счету нападающего 24 заброшенные шайбы и 43 результативные передачи.

Мужской хоккейный олимпийский турнир начнется 9 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).