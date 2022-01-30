Карякин занял пятое место на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

В заключительном, 13-м туре Карякин белыми фигурами обыграл представителя Индии Видита Гуджрати. Россиянин Андрей Есипенко черными уступил Рамешбабе Прагнанандхе из Индии. В других партиях 13-го тура венгр Рихард Раппорт сыграл вничью с представителем Нидерландов Анишем Гири, также вничью завершились партии азербайджанца Шахрияра Мамедьярова против американца Фабиано Каруаны и поляка Яна-Кшиштофа Дуды против шведа Нильса Гранделиуса. Победитель прошлогоднего турнира нидерландец Йорден ван Форест обыграл Сэма Шенклэнда из США.

В субботу победителем турнира досрочно стал чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, в последнем туре он автоматически получил очко, так как его соперник, российский гроссмейстер Даниил Дубов, снялся с соревнований из-за коронавируса. Второе место занял Мамедьяров, тройку лидеров замкнул Раппорт (оба шахматиста набрали по 8 очков). Четвертым стал Гири (7,5 очка), пятым - Карякин (7), далее расположились ван Форест (7), Есипенко, Каруана (оба - 6,5), Дуда, Гуджрати (оба - 6), Шенклэнд, Прагнанандха (оба - 5,5), Гранделиус (4,5) и Дубов (3,5).

Участие в турнире в Вейк-ан-Зее принимали 14 шахматистов. Турнир проводится с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. Карякин выигрывал турнир в 2009 году.