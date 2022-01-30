Джокович назвал завоевание Надалем рекордного титула удивительным достижением

ТАСС, 30 января. Победа испанского теннисиста Рафаэля Надаля на Australian Open, сделавшая его единоличным рекордсменом по числу титулов, завоеванных на турнирах Большого шлема, является удивительным достижением. Такое мнение первая ракетка мира серб Новак Джокович высказал на своей странице в Twitter .

Надаль в воскресенье обыграл россиянина Даниила Медведева. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Испанский теннисист завоевал 21-й титул на турнирах Большого шлема и обошел по этому показателю Джоковича и швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

"Поздравляю Надаля с завоеванием 21-го турнира Большого шлема, удивительное достижение. Всегда впечатляет его боевой дух, который снова приносит ему победу. Медведев выложился по полной и играл со страстью и решимостью, которые мы от него ожидаем", - заявил Джокович.

"От всего сердца поздравляю своего друга и прекрасного соперника с тем, что он первым выиграл 21-й титул на турнирах Большого шлема. Несколько месяцев назад мы шутили, что оба ходим на костылях, но нельзя недооценивать великого чемпиона, невероятное трудолюбие, целеустремленность и боевой дух вдохновляют меня и бесчисленное множество людей по всему миру. Я горжусь играть с тобой в одну эпоху, и для меня честь, что я подталкивал тебя к достижениям, как и ты меня в последние 18 лет. Уверен, у тебя впереди еще другие победы, а пока наслаждайся этой", - написал на своей странице в Instgram Федерер.

Надалю 35 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 90 побед на турнирах под эгидой организации. Испанец является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году победил в одиночном разряде, в 2016 году - в парном), а также пятикратным обладателем Кубка Дэвиса. Предыдущий сезон испанец досрочно завершил в августе из-за травмы. В 2022 году до Australian Open он выиграл свой 89-й титул на турнире в Мельбурне.