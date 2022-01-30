Кобелев: на адаптацию футболиста Алберто в "Зените" будет влиять множество факторов

В воскресенье "Зенит" объявил о досрочном переходе Азмуна в "Байер". Ранее иранский нападающий подписал с германским клубом контракт, но соглашение должно было вступить в силу с лета. Также "Зенит" подписал контракт с Алберто на пять лет.

"Сложно ли будет адаптироваться Алберто в российском чемпионате? Здесь много факторов играют роль, во-первых, в "Зените" уже есть бразильцы, которые уже адаптированы и которые должны помочь. Во-вторых, зависит от того, как он сам адаптируется, понимаем, что для всех южноамериканцев это не очень просто. В-третьих, как быстро он начнет давать результат, который давал Азмун", - сказал Кобелев.

"Понятно, что молодой бразилец, с которым подписали контракт на пять лет, наверное, это игра вдолгую. То есть в "Зените" рассчитывают, что у Алберто будет время для адаптации, он будет прогрессировать и показывать результат в дальнейшем. Оценивать приход Алберто как хорошую замену Азмуну - это гадание на кофейной гуще. Азмуна мы знали не только по "Зениту", где он выступал хорошо, клуб тогда взял готового игрока, адаптированного к российскому чемпионату, в том числе благодаря хорошей игре Азмуна "Зенит" выиграл три чемпионства подряд", - добавил собеседник агентства.

Кобелев считает, что для "Зенита" маленькие деньги не принципиальны. "Мне сложно сказать по ситуации с Азмуном, наверное, для "Зенита" маленькие деньги не принципиальны, - отметил Кобелев. - Но так получилось, это внутренняя кухня клуба, говорили, что с Азмуном можно было подписать новый контракт или продать раньше. Сейчас приезжает молодой футболист, который обладает определенными качествами, который должен прогрессировать, но то, что будет, мы не знаем. Единственный плюс, который я вижу, то, что в "Зените" есть достаточно бразильцев, которые помогут адаптироваться, но переезд в Россию для любого южноамериканского игрока является вызовом. Однако я думаю, что "Зенит" и без Алберто обладает достаточно сильным составом, который может решать".

Алберто 20 лет, он является воспитанником бразильского "Сантоса". С 2020 года играет за "Интернасьонал", в составе которого футболист провел 85 матчей, забил 29 голов, отдал пять результативных передач. "Зенит" занимает первое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 38 очков после 18 туров.