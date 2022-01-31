"Монако" победил "Ланс" в 1/8 финала Кубка Франции. Головин сыграл впервые с 19 декабря

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на замену на 65-й минуте и не отметился голевыми действиями. Головин из-за травмы не выходил на поле с 19 декабря, когда "Монако" со счетом 2:0 обыграл в Кубке Франции "Ред Стар", после этого 25-летний полузащитник пропустил еще пять игр. Всего в текущем сезоне Головин провел за "Монако" 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять голевых передач.

В воскресенье состоялся еще один матч 1/8 финала, в котором клуб четвертого по силе французского дивизиона "Бержерак" со счетом 1:0 обыграл команду высшего дивизиона "Сент-Этьен". Ранее в четвертьфинал вышли "Версаль", "Марсель", "Амьен", "Бастия" и "Нант". 31 января пройдет заключительный матч 1/8 финала, в котором "Пари Сен-Жермен" на своем поле встретится с "Ниццей". Четвертьфинальные пары определятся по результатам жеребьевки.

Финал Кубка Франции запланирован на 8 мая. Действующим обладателем трофея является "Лилль".