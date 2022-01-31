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Футбол во Франции

"Монако" победил "Ланс" в 1/8 финала Кубка Франции. Головин сыграл впервые с 19 декабря

Встреча завершилась гостевой победой монегасков со счетом 4:2

ТАСС, 31 января. "Монако" в гостях со счетом 4:2 обыграл "Ланс" в матче 1/8 финала Кубка Франции по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Виссам Бен Йеддер (18-я и 88-я минуты), Жан Лукас (27) и Софьян Диоп (29). У "Ланса" отличились Вэсли Саид (45) и Арно Калимуэндо-Мюинга (53).

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Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на замену на 65-й минуте и не отметился голевыми действиями. Головин из-за травмы не выходил на поле с 19 декабря, когда "Монако" со счетом 2:0 обыграл в Кубке Франции "Ред Стар", после этого 25-летний полузащитник пропустил еще пять игр. Всего в текущем сезоне Головин провел за "Монако" 24 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять голевых передач.

В воскресенье состоялся еще один матч 1/8 финала, в котором клуб четвертого по силе французского дивизиона "Бержерак" со счетом 1:0 обыграл команду высшего дивизиона "Сент-Этьен". Ранее в четвертьфинал вышли "Версаль", "Марсель", "Амьен", "Бастия" и "Нант". 31 января пройдет заключительный матч 1/8 финала, в котором "Пари Сен-Жермен" на своем поле встретится с "Ниццей". Четвертьфинальные пары определятся по результатам жеребьевки.

Финал Кубка Франции запланирован на 8 мая. Действующим обладателем трофея является "Лилль".

Теги
Головин, Александр СергеевичФутбол во Франции
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