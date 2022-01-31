Сборная Канады по футболу обыграла команду США в матче отбора на чемпионат мира

ТАСС, 31 января. Сборная Канады со счетом 2:0 дома обыграла команду США в матче десятого тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года среди команд Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Голы забили Кайл Ларин (7-я минута) и Самуэль Адекугбе (90+5).

Для 26-летнего форварда турецкого "Бешикташа" Ларина этот гол стал 23-м в составе сборной Канады. Он вышел на единоличное первое место по количеству мячей за канадскую сборную, обогнав Дуэйна Де Розарио, в активе которого 22 мяча. Де Розарио выступал за сборную Канады с 1998 по 2015 год.

Сборная Канады набрала 22 очка после 10 матчей и занимает первое место в таблице отборочного турнира, американцы располагаются на второй строчке с 18 очками. В следующем матче канадцы 3 февраля на выезде сыграют со сборной Сальвадора, американцы в тот же день примут команду Гондураса.

На чемпионат мира 2022 года квалифицируются три лучшие команды отборочного турнира в зоне КОНКАКАФ по итогам 14 туров. Четвертая сборная проведет стыковые матчи за право попадания в финальную часть турнира в Катаре с лучшей командой по итогам отбора в зоне Океании.

Сборная Канады принимала участие в финальной части чемпионата мира один раз. В 1986 году команда проиграла все три матча на групповом этапе. Сборная США участвовала на мировых первенствах десять раз, но на турнир 2018 года в России квалифицироваться не смогла. Лучшим достижением американской команды на чемпионатах мира является третье место на первом турнире 1930 года.