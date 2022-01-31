"Локомотив" объявил о досрочном прекращении аренды футболиста Анджорина

"Локомотив" арендовал Анджорина у "Челси" в начале сентября до конца сезона.

"В настоящий момент 20-летний футболист продолжает реабилитацию после полученной травмы - перелома плюсневой кости. Исходя из лимита на легионеров, "Локомотив" не может в полной мере рассчитывать на полузащитника и принял решение прекратить аренду. Мы благодарим Тино за игру, желаем ему скорейшего возвращения на поле после лечения, а также успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении пресс-службы.

Анджорин получил перелом плюсневой кости в начале ноября. Англичанин принял участие в девяти матчах "Локомотива" в разных турнирах, забив один гол.

"Локомотив" занимает шестое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав после 18 туров 28 очков. Следующий матч в чемпионате России команда проведет 27 февраля в гостях против "Краснодара".