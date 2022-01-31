Пропускающий Игры в Пекине скелетонист Трегубов нацелен выступить на следующей Олимпиаде

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. Российский скелетонист Никита Трегубов, вынужденный пропустить Олимпиаду в Пекине из-за заражения коронавирусом, ставит перед собой задачу выступить на Играх 2026 года в Италии и добиться там хорошего результата. Об этом Трегубов сообщил ТАСС.

Трегубов, выигравший четыре года назад на Олимпиаде в Южной Корее серебряную медаль, был выведен из состава команды на Игры в Пекин из-за недостаточного количества отрицательных тестов на коронавирус.

"Теперь передо мной будет стоять задача отобраться на Олимпиаду 2026 года, - сказал Трегубов. - Но до нее долгих четыре года, тут уже многое от здоровья будет зависеть, пока сложно что-то загадывать. А желание выступить там, конечно, будет. И мотивация отобраться и показать там хороший результат - высокая".

"Я не собираюсь завершать этот сезон, после Олимпиады обязательно выступлю на чемпионате России в Сочи. Сейчас я продолжаю находиться на карантине, но как только вся эта коронавирусная история со мной закончится, сразу поеду домой в Красноярск", - добавил спортсмен.

Трегубов заявил, что изначально он был против предолимпийского сбора в Сочи. "Уточню, подхватить вирус сейчас можно везде. Я озвучивал ранее свое мнение, что в Сочи нам ехать не нужно из соображений акклиматизации, и предлагал поехать на сбор в восточную часть России. Хотя, конечно, гарантий никаких в условиях большой инфекционной вспышки не может быть, что там нас всех коронавирус обязательно обойдет стороной", - сказал скелетонист.

Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо.