Михневич заявил, что погрузился в проблемы сборной России по футболу

В понедельник Михневич стал главным тренером сборной Польши, он сменил на этом посту португальца Паулу Соузу, который расторг контракт с PZPN в декабре прошлого года. Польская команда является соперником сборной России в полуфинале стыкового турнира за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта в "Лужниках", победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия.

"Каждый тренер, который начинает работу в этой профессии, мечтает когда-то повести сборную, и сегодня эта моя мечта сбылась, я горжусь [этим], - сказал Михневич. - Я уже имел возможность работать с польской сборной (с 2017 по 2020 Михневич работал с молодежной сборной Польши - прим. ТАСС), знаю, что меня ждет, как выглядят тренировки. Я знаю, что меня ждет, сейчас мы думаем только о Москве, о России, на этом мы сконцентрируемся. Но мы должны полностью погрузиться в нашего противника, знать о нем все".

"Спортсмены не будут знать всего, мы как штаб должны знать все. Такими вещами выигрывают матчи, даже с более сильным противником. Это требует множества усилий и работы. Я давно готовился к тому, что могу стать тренером, поэтому я погрузился в проблемы российской сборной - кто может играть, кто не будет играть, какие спортсмены в каких клубах играют, работают с молодежной сборной", - добавил Михневич.

Последним местом работы Михневича была польская "Легия", которая под его руководством стала чемпионом страны в сезоне-2020/21. "Легия" выступала в одной группе с московским "Спартаком" на групповом этапе Лиги Европы текущего сезона, обыграв российский клуб в первом туре в Москве (1:0). В конце октября Михневич был отправлен в отставку, на тот момент клуб из Варшавы занимал 15-е место в турнирной таблице чемпионата Польши.

Кроме того, Михневич возглавлял польские клубы "Лех", "Заглембе", "Арка Гдыня", "Видзев", "Ягеллония", "Полония", "Подбескидзе", "Погонь", "Термалица", а также молодежную сборную Польши. Будучи главным тренером "Леха", Михневич стал победителем национальных кубка и суперкубка, вместе с "Заглембе" он выиграл чемпионат и суперкубок страны.