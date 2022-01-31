Новый главный тренер сборной Польши Михневич рассчитывает посетить Россию

ВАРШАВА, 31 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной Польши по футболу Чеслав Михневич планирует приехать в Россию 26 февраля в преддверии полуфинального матча раунда плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 года с командой России. Об этом Михневич рассказал на пресс-конференции.

В понедельник Михневич стал главным тренером сборной Польши, он сменил на этом посту португальца Паулу Соузу, который расторг контракт с Польским футбольным союзом (PZPN) в декабре прошлого года. Польская команда является соперником сборной России по полуфиналу стыкового турнира за выход на чемпионат мира в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта в Москве на стадионе "Лужники", победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия.

"26 февраля, возможно, вместе с президентом PZPN [Цезарием] Кулешой еду в Россию, где в субботу мы будем наблюдать матч "Динамо" с [Себастьяном] Шиманьским, в тот же день играют "Спартак" и ЦСКА, где играют представители сборной России, - сказал Михневич. - Потом перелет в Краснодар, где будет играть "Локомотив" с "Краснодаром", где также будет играть [Гжегож] Крыховяк. Я с ним поговорю. С Рыбусом буду говорить еще в Москве".

"В планах встретиться со своими футболистами и присмотреться к противнику, поискать ответы, что может нам помочь в противостоянии с ними", - добавил Михневич.