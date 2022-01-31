Футболист Анджорин, игравший в аренде в "Локомотиве", перешел в "Хаддерсфилд"

ТАСС, 31 января. Полузащитник английского футбольного клуба "Челси" Фаустино Анджорин, выступавший на правах аренды в московском "Локомотиве", продолжит карьеру в английском "Хаддерсфилде". Об этом сообщает пресс-служба "Хаддерсфилда".

"Локомотив" принял решение прекратить аренду в связи ограничениями на количество легионеров в заявке клубов в чемпионате России, а также в связи с травмой Анджорина, полученной в начале ноября. Футболист будет выступать в "Хаддерсфилде" на правах аренды до конца текущего сезона.

Анджорину 20 лет, он является воспитанником "Челси", играл за "Локомотив" с сентября 2021 года, провел девять матчей, в которых забил один гол. Футболист выступал за юношеские сборные Англии всех возрастов.

"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав после 18 туров 28 очков. Следующий матч в чемпионате России команда проведет 27 февраля в гостях против "Краснодара".

"Хаддерсфилд" занимает седьмое место в чемпионшипе - втором по силе дивизионе чемпионата Англии, в 29 играх команда набрала 45 очков.