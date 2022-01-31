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Чемпионат Европы по мини-футболу

В сборной России по мини-футболу рассказали о ситуации с ковидом перед игрой с грузинами

Встреча четвертьфинала чемпионата Европы пройдет 1 февраля

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Первые тесты на коронавирус игроков и тренерского штаба команды России по мини-футболу перед четвертьфинальным матчем чемпионата Европы против сборной Грузии дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российской команды.

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Матч пройдет 1 февраля и начнется в 19:00 мск. Тесты на коронавирус проводятся для игроков и штаба дважды накануне матчей: за день до игры и в день ее проведения.

"На данный момент положительных результатов не было. Медицинский штаб сборной России принимает все меры предосторожности. Сегодня были сданы первые тесты перед игрой с командой Грузии. Результаты отрицательные. Завтра утром повторное тестирование", - говорится в сообщении.

Сборная России одержала три победы на групповом этапе над командами Словакии, Хорватии и Польши и заняла первое место в группе С. Команда Грузии стала второй в квартете D с испанцами, азербайджанцами и боснийцами.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах. Турнир завершится 6 февраля.

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