"Спартак" объявил об аренде футболиста "Янг Бойз" Мартинса

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Люксембургский полузащитник швейцарского футбольного клуба "Янг Бойз" Кристофер Мартинс продолжит карьеру в московском "Спартаке". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Футболист будет выступать за "Спартак" на правах аренды до конца текущего сезона. Российский клуб будет иметь право приоритетного выкупа игрока.

Мартинсу 24 года, за швейцарский клуб он выступает с 2019 года, на его счету 68 матчей, пять голов, две результативные передачи. Футболист является воспитанником люксембургского клуба "Расинг", он также выступал за французские "Лион", "Бур-ан-Бресс" и "Труа".

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 23 очка после 18 туров. Следующий официальный матч клуб проведет 26 февраля в чемпионате России дома против ЦСКА.