Миранчук остался в "Аталанте". Итоги зимнего трансферного окна в Европе

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Зимнее трансферное окно в европейском футболе закрылось в ночь на 1 февраля. Российским болельщикам оно запомнится из-за Алексея Миранчука, который был очень близок к уходу из итальянской "Аталанты", но в итоге остался в клубе из Бергамо. Миранчук выступает за "Аталанту" с осени 2020 года. В начале текущего сезона полузащитник получал мало игровой практики, пропустил несколько матчей подряд, однако к декабрю начал чаще появляться на поле. 12 января Миранчук впервые провел полный матч за "Аталанту", команда победила "Венецию" в игре 1/8 Кубка Италии со счетом 2:0, но россиянин не сумел отличиться.

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Трансферное окно в Италии открылось 3 января, но еще до этого в СМИ начала появляться информация об уходе Миранчука из "Аталанты". 23 декабря портал Football News 24 со ссылкой на газету La Repubblica сообщил, что итальянский "Дженоа" начал переговоры по трансферу россиянина. 23 января российский полузащитник получил травму в матче чемпионата Италии против "Лацио" (0:0). Несмотря на это, газета Corriere dello Sport сообщила о том, что "Лацио" может приобрести Миранчука в случае ухода нападающего Ведата Мурики. Мурики действительно ушел - с закрытием трансферного окна его арендовала испанская "Мальорка". Однако Миранчук не ушел из "Аталанты". По информации портала Tuttomercatoweb, россиянина решили не продавать из-за психологических проблем нападающего Йосипа Иличича, который пропустил три последних матча команды. Миранчуку 25 лет, в текущем сезоне россиянин провел за "Аталанту" 16 матчей в разных турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Соглашение полузащитника с клубом рассчитано до июня 2024 года. Миранчук перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива". "Аталанта" располагается на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 43 очка в 22 матчах. Клуб из Бергамо занял третье место в группе F Лиги чемпионов, он сыграет в плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы против греческого "Олимпиакоса". Головин и Черышев стабильны, Кокорин под угрозой Еще один российский игрок из чемпионата Италии - Александр Кокорин - может покинуть "Фиорентину". Российский нападающий в текущем сезоне провел шесть матчей в разных турнирах, пропустив около месяца из-за травмы. В январе Кокорин стал лауреатом премии "Футбольная урна", которая разыгрывается среди худших игроков чемпионата Италии. Кокорин набрал 53,21% голосов в номинации "Посмешище года".

Последний раз Кокорин играл за "Фиорентину" 10 января, в матче чемпионата Италии против "Торино" (0:4) он провел на поле 18 минут, не отметившись результативными действиями. 29 января журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщил, что руководство флорентийского клуба ведет переговоры с Кокориным о расторжении контракта. Соглашение россиянина с "Фиорентиной" рассчитано до июня 2024 года, он перешел в клуб из московского "Спартака" в январе прошлого года. А вот фамилия российского полузащитника "Монако" Александра Головин редко появлялась в трансферных новостях. В январе портал Sport Witness сообщил, что к игроку проявляют интерес английские "Вест Хэм" и "Эвертон". Головин в текущем сезоне провел 23 матча за "Монако" в разных турнирах, забил три мяча и отдал пять голевых передач. В декабре россиянин получил травму, из-за чего пропустил пять встреч, но 30 января сыграл против "Ланса" (4:2) в матче Кубка Франции, не отметившись результативными действиями. Головину 25 лет, он выступает за "Монако" с июля 2018 года, куда перешел из московского ЦСКА. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до июня 2024 года. Совсем не было зимой трансферных новостей, касающихся российского полузащитника испанской "Валенсии" Дениса Черышева. В текущем сезоне он провел за клуб 13 матчей, в которых отдал две голевые передачи, большую часть игр россиянин пропустил из-за травмы и коронавируса. Радио COPE в ноябре сообщило, что "Валенсия" не продлит истекающий в июне контракт с российским полузащитником. Черышеву 31 год, он выступает за "Валенсию" с июля 2019 года, ранее он также играл за испанские "Вильярреал", "Реал", "Севилью". Во время зимнего трансферного окна также произошло приятное событие для российского женского футбола. 22 декабря россиянка Алсу Абдуллина перешла в лондонский "Челси", подписав с клубом контракт до июня 2024 года. Она выступает на позиции полузащитника, ранее футболистка играла за "Локомотив" и "Чертаново". Трансферы из РПЛ в Европу 22 января германский "Байер" объявил, что подписал контракт с нападающим петербургского "Зенита" Сердаром Азмуном. Изначально иранский форвард должен был доиграть этот сезон в клубе Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), однако 30 января "Зенит" объявил о досрочном переходе Азмуна в "Байер" и подписании пятилетнего контракта с бразильским форвардом "Интернасьоналя" Юри Алберто.

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