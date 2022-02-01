Миранчук остался в "Аталанте". Итоги зимнего трансферного окна в Европе

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Зимнее трансферное окно в европейском футболе закрылось в ночь на 1 февраля. Российским болельщикам оно запомнится из-за Алексея Миранчука, который был очень близок к уходу из итальянской "Аталанты", но в итоге остался в клубе из Бергамо.
Миранчук выступает за "Аталанту" с осени 2020 года. В начале текущего сезона полузащитник получал мало игровой практики, пропустил несколько матчей подряд, однако к декабрю начал чаще появляться на поле. 12 января Миранчук впервые провел полный матч за "Аталанту", команда победила "Венецию" в игре 1/8 Кубка Италии со счетом 2:0, но россиянин не сумел отличиться.
Трансферное окно в Италии открылось 3 января, но еще до этого в СМИ начала появляться информация об уходе Миранчука из "Аталанты". 23 декабря портал Football News 24 со ссылкой на газету La Repubblica сообщил, что итальянский "Дженоа" начал переговоры по трансферу россиянина. 23 января российский полузащитник получил травму в матче чемпионата Италии против "Лацио" (0:0). Несмотря на это, газета Corriere dello Sport сообщила о том, что "Лацио" может приобрести Миранчука в случае ухода нападающего Ведата Мурики.
Мурики действительно ушел - с закрытием трансферного окна его арендовала испанская "Мальорка". Однако Миранчук не ушел из "Аталанты". По информации портала Tuttomercatoweb, россиянина решили не продавать из-за психологических проблем нападающего Йосипа Иличича, который пропустил три последних матча команды.
Миранчуку 25 лет, в текущем сезоне россиянин провел за "Аталанту" 16 матчей в разных турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Соглашение полузащитника с клубом рассчитано до июня 2024 года. Миранчук перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива".
"Аталанта" располагается на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 43 очка в 22 матчах. Клуб из Бергамо занял третье место в группе F Лиги чемпионов, он сыграет в плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы против греческого "Олимпиакоса".
Головин и Черышев стабильны, Кокорин под угрозой
Еще один российский игрок из чемпионата Италии - Александр Кокорин - может покинуть "Фиорентину". Российский нападающий в текущем сезоне провел шесть матчей в разных турнирах, пропустив около месяца из-за травмы. В январе Кокорин стал лауреатом премии "Футбольная урна", которая разыгрывается среди худших игроков чемпионата Италии. Кокорин набрал 53,21% голосов в номинации "Посмешище года".
Последний раз Кокорин играл за "Фиорентину" 10 января, в матче чемпионата Италии против "Торино" (0:4) он провел на поле 18 минут, не отметившись результативными действиями. 29 января журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщил, что руководство флорентийского клуба ведет переговоры с Кокориным о расторжении контракта. Соглашение россиянина с "Фиорентиной" рассчитано до июня 2024 года, он перешел в клуб из московского "Спартака" в январе прошлого года.
А вот фамилия российского полузащитника "Монако" Александра Головин редко появлялась в трансферных новостях. В январе портал Sport Witness сообщил, что к игроку проявляют интерес английские "Вест Хэм" и "Эвертон". Головин в текущем сезоне провел 23 матча за "Монако" в разных турнирах, забил три мяча и отдал пять голевых передач. В декабре россиянин получил травму, из-за чего пропустил пять встреч, но 30 января сыграл против "Ланса" (4:2) в матче Кубка Франции, не отметившись результативными действиями.
Головину 25 лет, он выступает за "Монако" с июля 2018 года, куда перешел из московского ЦСКА. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до июня 2024 года.
Совсем не было зимой трансферных новостей, касающихся российского полузащитника испанской "Валенсии" Дениса Черышева. В текущем сезоне он провел за клуб 13 матчей, в которых отдал две голевые передачи, большую часть игр россиянин пропустил из-за травмы и коронавируса. Радио COPE в ноябре сообщило, что "Валенсия" не продлит истекающий в июне контракт с российским полузащитником. Черышеву 31 год, он выступает за "Валенсию" с июля 2019 года, ранее он также играл за испанские "Вильярреал", "Реал", "Севилью".
Во время зимнего трансферного окна также произошло приятное событие для российского женского футбола. 22 декабря россиянка Алсу Абдуллина перешла в лондонский "Челси", подписав с клубом контракт до июня 2024 года. Она выступает на позиции полузащитника, ранее футболистка играла за "Локомотив" и "Чертаново".
Трансферы из РПЛ в Европу
22 января германский "Байер" объявил, что подписал контракт с нападающим петербургского "Зенита" Сердаром Азмуном. Изначально иранский форвард должен был доиграть этот сезон в клубе Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), однако 30 января "Зенит" объявил о досрочном переходе Азмуна в "Байер" и подписании пятилетнего контракта с бразильским форвардом "Интернасьоналя" Юри Алберто.
За "Зенит" Азмун выступал с 2019 года, в составе команды нападающий трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз - Кубок России. Всего за клуб иранец провел 104 матча, забив 62 гола и отдав 23 результативные передачи.
По похожему сценарию прошел трансфер французского защитника "Спартака" Самуэля Жиго в "Марсель". Жиго проведет на правах аренды в "Спартаке" остаток нынешнего сезона, соглашение игрока с московским клубом истекает 30 июня. Возможно, "Марсель" не стал дожидаться окончания контракта Жиго со "Спартаком" из-за вероятного запрета от Международной федерации футбола (ФИФА) на регистрацию игроков. 15 января газета L'Equipe сообщила, что ФИФА запретила "Марселю" регистрировать новых игроков в течение следующих двух трансферных окон, решение вступит в силу летом.
Жиго 28 лет, он выступает за "Спартак" с лета 2018 года. За это время француз провел в составе красно-белых 96 матчей в разных турнирах, забив девять мячей и отдав пять результативных передач. Ранее Жиго представлял французский "Арль-Авиньон", бельгийские "Кортрейк" и "Гент".
Одним из популярных решений российских клубов в это трансферное окно стала аренда игроков. Норвежский полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен на правах аренды проведет оставшуюся часть сезона в итальянской "Селернитане", испанский "Эспаньол" на такой же период арендовал нидерландского полузащитника Тонни Вильену у "Краснодара". Представляющие "Спартак" аргентинский нападающий Эсекьель Понсе и нидерландский полузащитник Йоррит Хендрикс на правах аренды перешли в испанский "Эльче" и нидерландский "Фейенорд" соответственно. "Падерборн" из второго дивизиона чемпионата Германии арендовал у "Химок" нападающего Кемаля Адеми.
Лучшие трансферы Европы
Этой зимой трансферный рынок "взорвал" "Ювентус" - туринцы приобрели у "Фиорентины" сербского нападающего Душана Влаховича. По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила €75 млн. Влахович является лучшим бомбардиром чемпионата Италии - серб забил 17 голов в 21 матче.
Влаховичу 22 года, он является воспитанником сербского "Партизана". В "Фиорентину" нападающий перешел в июле 2018 года. За итальянский клуб он провел 108 матчей, забил 49 голов, отдал восемь результативных передач. В составе сборной Сербии Влахович провел 14 матчей, забил семь голов, отдал три результативные передачи.
Трансферной активностью зимой удивила испанская "Барселона". В августе клуб покинул капитан команды аргентинец Лионель Месси, одной из причин этому были финансовые проблемы каталонцев. На тот момент клуб тратил на оплату труда 110% от доходов, в связи с чем не мог регистрировать новых игроков. В зимний период "Барселона" приобрела испанского полузащитника Феррана Торреса у английского "Манчестер Сити", также к команде на правах аренды присоединился Адама Траоре из "Вулверхэмптона". В ноябре "Барселона" объявила о подписании контракта с Дани Алвесом, который выступал за клуб с 2008 по 2016 год и является самым титулованным футболистом в истории (43 трофея).
Английский "Тоттенхэм" приобрел у "Ювентуса" полузащитника Родриго Бентанкура и арендовал другого игрока центра поля туринцев - Деяна Кулусевски, при этом из клуба в аренды ушли полузащитники Танги Ндобеле ("Лион"), Джованни Ло Чельсо ("Вильярреал") и Брайан Хиль ("Валенсия"). Кроме того, "Тоттенхэм" продал "Эвертону" полузащитника Деле Алли, ливерпульский клуб, который недавно возглавил Фрэнк Лэмпард, помимо этого арендовал у "Манчестер Юнайтед" хавбека Донни ван де Бека.
Трансферное окно в России будет открыто до 22 февраля. В этот день по регламенту РПЛ заканчивается регистрационный период новых игроков, который начался 26 января. Само трансферное окно в России открылось 1 января.