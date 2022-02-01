Алиев: игроки сборной России по мини-футболу проявили характер в матче с грузинами

Во вторник россияне обыграли команду Грузии со счетом 3:1.

"Можно назвать победу очень трудной, потому что на стадии плей-офф все команды мобилизуются, - сказал Алиев. - Конечно, сборная Грузии - это восемь великолепно обученных бразильцев, которые великолепно играют за грузинскую команду. Даже наш вице-капитан Робиньо сказал, что вроде бы играем с командой Грузии, но против мощных бразильцев, которые показывают жесткий футзал, из-за чего будет тяжело".

"Второе, против чего приходилось противостоять, - это великолепная игра голкипера Звиада Купатадзе, который выступает в нашем чемпионате. Поэтому россиянам сегодня противостояла очень серьезная команда. Сборная Грузии - мощнейшая команда с очень сильными игроками. Но наши сегодня вытерпели, проявили характер", - добавил президент АМФР.

Алиев отметил, что россияне справились с задачей в игре с грузинами. "Я очень рад, что те вещи, которые обычно в таких матчах происходят не в нашу пользу, были на нашей стороне, - отметил он. - А это умение держать мяч, умение контролировать ситуацию, в концовке забивать мячи. Иван Чишкала умеет ставить точки, которые охлаждают ситуацию и отбивают желание отыгрываться. Считаю, что с задачей справились, будем играть в прекрасном полуфинале с командой Украины".

В полуфинале россияне встретятся со сборной Украины, обыгравшей в понедельник команду Казахстана (5:3). В другом полуфинале сборная Португалии сыграет с победителем матча между испанцами и словаками, который пройдет позднее во вторник. Оба полуфинала пройдут 4 февраля в Амстердаме.