Фигурист Семененко пожелал здоровья Коляде, которого заменил в составе на Олимпиаду

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Фигурист Евгений Семененко пожелал скорейшего выздоровления Михаилу Коляде, которого заменил в составе сборной России на Олимпийские игры в Пекине. Об этом он рассказал журналистам после первой тренировки на олимпийском льду.

Фигурист Коляда приступил к тренировкам после отрицательного теста на коронавирус

Коляда был исключен из состава из-за положительного теста на коронавирус. В среду тренер спортсмена Алексей Мишин сообщил, что Коляда возобновил тренировки после получения отрицательного результата теста на коронавирус.

"Олимпиада - это всегда особые ощущения, - сказал Семененко. - Как только мне сообщили [о замене], сразу начал готовиться, это самый важный старт. Хочется пожелать Мише [Коляде] скорейшего выздоровления".

"Настроение перед Играми боевое, - отметил Семененко. - Прошла первая тренировка, она была достаточно хорошей".

Олимпийскую деревню спортсмен пока толком не видел, поскольку команде долго пришлось ждать результатов тестов на коронавирус. "Прогуляться пока не успел, пока только до автобуса [видел Пекин], - рассказал фигурист. - Тесты вчера пришли очень поздно, нам нельзя было выходить из номеров. Сейчас будет время".

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.