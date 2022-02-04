Алиев: сборная России по мини-футболу в матче с украинцами не могла подвести страну

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная России по мини-футболу одержала заслуженную победу над командой Украины в полуфинале чемпионата Европы; она не могла проиграть, потому что за матчем следила вся страна. Такое мнение ТАСС высказал президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

Сборная России в пятницу в Амстердаме обыграла команду Украины в полуфинале чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу россиян.

"Полуфинал получился с очень большим накалом, украинскую сборную поддерживало большое количество фанатов, они гнали свою команду вперед. При, в общем-то, нашем преимуществе не удалось забить больше мячей. Конечно, отсутствие забивных лидеров, Артема Антошкина и Робиньо, сказалось на количестве голов в ворота сборной Украины", - сказал Алиев.

"Легких полуфиналов не бывает! Сборная России и ее главный тренер Сергей Скорович сделали все, чтобы в сложных ситуациях, особенно в концовке, наши ребята выдержали натиск. Наш вратарь Дмитрий Путилов сыграл великолепно и отбил пенальти. Вся страна увидела, как сборная России в упорной борьбе победила и заслуженно вышла в финал", - продолжил глава АМФР.

Пенальти довел до слез

Отдельно собеседник агентства поделился эмоциями от эпизода на 39-й минуте игры, когда в ворота россиян был назначен пенальти, Путилов отразил удар в исполнении капитана сборной Украины Петра Шотурмы. "Когда поставили пенальти, екнуло, и я загадал - если пенальти отобьем, то точно выиграем. Так и получилось", - продолжил он.

"Почетный президент Ассоциации мини-футбола России Семен Андреев, который сидел рядом со мной, сказал: "Моих нервов не хватает!", он отвернулся и не смотрел на пробитый пенальти. Когда все закричали, он поначалу даже не понял, в чью сторону. А когда его начали обнимать, у него на глазах выступили слезы", - отметил Алиев.

Глава ассоциации отметил, что для Андреева, под руководством которого сборная России выигрывала чемпионат Европы по мини-футболу в 1999 году, игра против команды Украины была принципиальной. "Он говорил: "14 лет мы не играли и не могли впервые за это время проиграть". Тем более смотрела вся страна! Уверен, смотрело и руководство Российского футбольного союза, и руководство страны. В такой ситуации мы не могли подвести нашу страну", - резюмировал президент АМФР.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с июля 2014 года разводит сборные России и Украины, а также клубы, представляющие эти страны, на групповых этапах своих турниров. Матч в Амстердаме стал для команд первым с января 2008 года, когда они встречались на международном турнире в Екатеринбурге.

В финале сборная России сыграет с победителем пары Испания - Португалия. Второй полуфинал также состоится 4 февраля, начало - 22:00 мск. Решающий матч чемпионата Европы пройдет 6 февраля, начало - 19:30 мск.