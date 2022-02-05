Бородавко назвал серебро лыжницы Непряевой в скиатлоне величайшим достижением

Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 44 минуты 13,7 секунды. Непряева заняла второе место и проиграла победительнице 30,2 секунды. Третье место заняла австрийка Тереза Штадлобер (+30,5).

"Давайте порадуемся за первую медаль сборной России на Олимпийских играх. В первой гонке мы уже начали завоевывать медали для страны. Наталья большой молодец, она сумела проявить свои лучшие качества. Там, где считалось, что не ее территория, в среднегорье, она сумела завоевать медаль, - это громаднейший успех, величайшее достижение", - сказал Бородавко.

Непряевой 26 лет, эта медаль стала для нее второй на Олимпиадах. В Пхёнчхане спортсменка стала бронзовым призером в эстафете. Российская лыжница также является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В нынешнем сезоне она стала первой россиянкой, выигравшей общий зачет многодневной гонки "Тур де Ски".