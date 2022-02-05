Бородавко назвал серебро лыжницы Непряевой в скиатлоне величайшим достижением

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Серебряная олимпийская медаль российской лыжницы Натальи Непряевой в скиатлоне, завоеванная в условиях среднегорья, является величайшим достижением. Такое мнение ТАСС по телефону высказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 44 минуты 13,7 секунды. Непряева заняла второе место и проиграла победительнице 30,2 секунды. Третье место заняла австрийка Тереза Штадлобер (+30,5).
"Давайте порадуемся за первую медаль сборной России на Олимпийских играх. В первой гонке мы уже начали завоевывать медали для страны. Наталья большой молодец, она сумела проявить свои лучшие качества. Там, где считалось, что не ее территория, в среднегорье, она сумела завоевать медаль, - это громаднейший успех, величайшее достижение", - сказал Бородавко.
Непряевой 26 лет, эта медаль стала для нее второй на Олимпиадах. В Пхёнчхане спортсменка стала бронзовым призером в эстафете. Российская лыжница также является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В нынешнем сезоне она стала первой россиянкой, выигравшей общий зачет многодневной гонки "Тур де Ски".