Роднина пожелала фигуристке Валиевой не подвести команду на Олимпиаде

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина желает российской фигуристке Камиле Валиевой не подвести команду на Играх в Пекине. Об этом Роднина рассказала ТАСС.

В субботу Федерация фигурного катания на коньках России подала заявку на короткую программу в женских соревнованиях командного турнира Олимпиады в Пекине, российскую команду будет представлять Валиева. Она является дебютанткой Олимпиады.

"Могу сказать по своему опыту, что где-то дебютантам легче. С другой стороны, многое неизвестно, но если учесть, что девочки больше двух-трех сезонов не выступают [на взрослом уровне], это тоже давит, понимаешь, что у тебя может быть единственный, последний шанс", - сказала Роднина.

"Командные соревнования - особые соревнования. Я в них никогда не выступала, но судила среди профессионалов, наверное, немножко другие ощущения, понятия, требования. Ей можно пожелать не подвести команду, быть ее помощью и лидером. Прокат Камилы, конечно, посмотрю, все командные прокаты мы смотрим с перспективой того, что мы можем показать в индивидуальных соревнованиях, для меня они значительно выше по рангу и уровню", - добавила собеседница агентства.

По итогам первого дня соревнований в командном олимпийском турнире, стартовавшем 4 февраля, сборная России идет на второй строчке, лидирует команда США, третьими идут японцы. Короткие программы на турнире представили одиночник Марк Кондратюк, танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. В активе сборной США 28 очков, российской команды - 26.

За первое место в каждом из восьми видов турнира команда получает 10 очков, за последнее - 1. Короткая программа среди одиночниц пройдет 6 февраля, в этот же день мужчины представят произвольную программу. Завершится командный турнир 7 февраля произвольными программами у спортивных пар, танцевальных дуэтов и одиночниц.