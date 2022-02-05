Ягудин назвал фигуристку Валиеву психологически сильным человеком

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева является психологически сильным человеком и сможет откатать две программы и в командных, и в личных соревнованиях на Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.

"Понятно, что все мы живые люди, но у Камилы нервная система в порядке, это психологически сильный человек, несмотря на юный возраст", - сказал Ягудин.

Он отметил, что Валиева способна откатать две программы в командных соревнованиях. "Уверен в этом, и это ни в коем случае не навредило бы ее дальнейшему выступлению в личных соревнованиях, это группа Этери Тутберидзе, где и короткую, и произвольную программы в день по несколько раз катают, с утра и до вечера. А до личных соревнований времени на отдых будет предостаточно, плюс ко всему давайте не забывать, что решение еще не принято, а раскрывать все карты соперникам раньше оглашения составов всеми странами стратегически неверно, поэтому кто будет кататься, какие будут замены, мы с вами сейчас не знаем. Да, сейчас отстаем от США на два балла, поэтому нужно посмотреть, как дальше будет складываться ситуация, какое место займет та же американка Карен Чен, никакого пессимизма, эти два балла легко отыгрываются короткой и произвольной программой у женщин, плюс у нас сильные пары, надеемся и на танцы на льду, так что все нормально", - добавил собеседник агентства.

По итогам первого дня соревнований в командном олимпийском турнире, стартовавшем 4 февраля, сборная России идет на второй строчке, лидирует команда США, третье место занимают японцы. Короткие программы на турнире представили одиночник Марк Кондратюк, танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. В активе сборной США 28 очков, у российской команды - 26.

Короткая программа среди одиночниц пройдет 6 февраля, в этот же день мужчины представят произвольную программу. Завершится командный турнир 7 февраля произвольными программами у спортивных пар, танцевальных дуэтов и одиночниц.