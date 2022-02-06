Поздняков назвал фантастической победой результат Большунова и Спицова в скиатлоне

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники Александр Большунов и Денис Спицов показали фантастический результат в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Большунов победил в скиатлоне и принес сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, Спицов завоевал серебро.

"Это фантастическая победа наших лыжников - Саша и Денис были на голову выше своих соперников, - сказал Поздняков. - Мне не удалось посмотреть концовку, к сожалению, - было заседание исполкома Ассоциации национальных олимпийских комитетов. И даже забавный эпизод произошел - во время заседания случайно нажал одно из приложений в телефоне, и заиграла музыка Чайковского. Тот фрагмент, который мы используем в протокольных церемониях. Все решили, что это добрый знак, так и получилось, поздравляю всех, всю команду, всех наших болельщиков".

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.