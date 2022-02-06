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Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков назвал фантастической победой результат Большунова и Спицова в скиатлоне

Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне в воскресенье, Денис Спицов стал вторым
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники Александр Большунов и Денис Спицов показали фантастический результат в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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"Это фантастическая победа наших лыжников - Саша и Денис были на голову выше своих соперников, - сказал Поздняков. - Мне не удалось посмотреть концовку, к сожалению, - было заседание исполкома Ассоциации национальных олимпийских комитетов. И даже забавный эпизод произошел - во время заседания случайно нажал одно из приложений в телефоне, и заиграла музыка Чайковского. Тот фрагмент, который мы используем в протокольных церемониях. Все решили, что это добрый знак, так и получилось, поздравляю всех, всю команду, всех наших болельщиков".

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Теги
Большунов, Александр АлександровичПоздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в Пекине
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