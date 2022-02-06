Вылегжанин: Большунов лучше соперников подготовился к скиатлону в психологическом плане

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов лучше соперников подготовился к скиатлону на Олимпиаде в Пекине и в физическом, и в психологическом плане. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный призер Олимпийских игр в Сочи в лыжных гонках Максим Вылегжанин.

Большунов выиграл золото в скиатлоне, Вторым стал его соотечественник Денис Спицов, отставший от победителя на 1 минуту 11 секунд. Третьим финишировал финн Ийво Нисканен (+2.00,2).

"За счет чего [Большунов оказался лучше]? Я думаю, за счет подготовки, в том числе психологической, - сказал Вылегжанин. - Думаю, как раз [норвежец Йоханнес] Клебо, который не оставил ему шансов на "Тур де Ски" (Большунов в общем зачете занял второе место, Клебо - первое - прим. ТАСС), придал Большунову спортивную злость, и он готовился".

По мнению Вылегжанина, воскресная гонка на Олимпиаде может войти в историю. "Такие гонки бывают редко. Чтобы с таким отрывом выиграть на Олимпийских играх... Я думаю, она войдет в историю", - добавил он.