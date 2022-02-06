В шаге от победы. Российские фигуристы лидируют перед последним днем командного турнира

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы в воскресенье вышли в лидеры командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Днем ранее в общей таблице выступлений в коротких программах среди мужчин, танцевальных дуэтов и спортивных пар россияне шли вторыми, уступая сборной США.
В командных соревнованиях, дебют которых состоялся на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, учитываются не столько баллы за прокат, сколько итоговое место - за первое место в каждом из восьми видов турнира команда получает 10 очков, за последнее - 1. В случае равенства очков значение будут иметь лучшие баллы спортсменов в видах, которые принесли командам максимальный результат.
Перед вторым стартовым днем, когда короткую программу предстояло продемонстрировать девушкам, а произвольную - мужчинам, команда США лидировала, набрав 28 очков, у сборной России было 26 баллов, третьими шли китайцы (21). С задачей переломить ход борьбы предстояло справиться самой юной фигуристке российской сборной - Камиле Валиевой, с чем абсолютная рекордсменка мира уверенно справилась. Уверенно настолько, что после ее выступления американская одиночница Карен Чен отметила: "Я думаю, мы все можем согласиться в том, что я не могу делать то, что они [российские фигуристки] делают, я не думаю об этом слишком много, я здесь, чтобы показать мое катание".
Сама Валиева наконец прервала долгое молчание, которое российские одиночницы хранят на Олимпиаде до своего первого выступления. "На сегодняшний день я сделала все возможное, что от меня зависело, рада, что принесла команде максимальное количество баллов, - сказала Валиева. - Я счастлива находиться на Играх, эта арена вдохновляет, здесь приятно кататься".
Фигуристка призналась, что понервничала в первый день, болея за своих товарищей - российского одиночника Марка Кондратюка и грузинского фигуриста Мориса Квителашвили, который, как и сама Валиева, тренируется в группе Этери Тутберидзе. "Так вымоталась, что поняла - за других буду болеть дистанционно. Много нервов потратила - собой ты управляешь, а другими не можешь, поэтому волнуешься", - отметила фигуристка.
Валиева - мотиватор всей сборной
Валиева вознаградила журналистов, которые так долго ждали общения с абсолютной рекордсменкой мира, сполна. Но на вопрос американской журналистки: "Камила, вы непобедимы?", россиянка отвечать отказалась.
"В этой хрупкой девчонке собрались все самые лучшие качества для фигуристки, - отметил после выступления Валиевой капитан российской команды Никита Кацалапов. - Она мотивирует всю сборную. Она замечательный человек, потрясающий спортсмен, смотреть за ее выступлениями - одно удовольствие, она улучшает свои выступления от соревнований к соревнованиям".
"У нас много молодых ребят - посмотрите на Марка [Кондратюка], Аню [Щербакову], Сашу [Трусову]. У нас много молодых спортсменов, которые могут быть величайшими фигуристами. Уже", - заявил капитан команды.
Кондратюк в воскресенье снова порадовал всех болельщиков - дебютант турнира выстоял. Спортсмен, для которого даже январский чемпионат Европы в Таллине был дебютным, не дрогнул в присутствии более опытных соперников. Вперед он пропустил только японца Юмо Кагияму. Кондратюк за произвольную программу получил 181,65 балла, у японца - 208,94. Третьим стал американец Винсент Чжоу (171,44), после выступления он признался, что сам себе за выступление поставил бы "четыре с минусом".
Кондратюк, позволивший российской команде увеличить отрыв от соперников до трех баллов, героем себя не считает: "Не чувствую себя героем, чувствую себя частью команды, - сказал Кондратюк. - Старался не думать, что это Олимпиада, <...> морально проще, когда ты думаешь, что это обычный старт, он не отличается от другого".
На вопросы о личном турнире фигурист ответил философски: "Я просто искренне благодарен, что мне выпала такая возможность - кататься в командном турнире. Самое главное - у меня есть шанс испытать олимпийские эмоции не два раза, как у большинства, а четыре".
"Полный восторг"
Американский актер и продюсер Бен Стиллер выразил в своем Twitter уважение Кондратюку за прокат произвольной программы: "Мое уважение русскому фигуристу, который зажег в программе "Иисус Христос - суперзвезда", - написал Стиллер.
Выступления российский фигуристов на Олимпиаде никого не оставляет равнодушным. Заслуженный тренер России Инна Гончаренко отметила, как непросто было дебютантам Игр. "Камила сделала какое-то чудо, погрузила в свой ореол космического проката, девочка юная совсем, с таким характером твердым, спортивным, есть она и все остальные. Кондратюк - потрясающий парень, который подкупает своей харизмой, он только ворвался в эшелон ведущих спортсменов мира и пробивает себе дорогу", - сказала она.
Серебряный олимпийский призер Илья Авербух отметил, что в личном турнире Кондратюку будет непросто, поскольку "третий номер сборной Японии (Юма Кагияма - прим. ТАСС) обыграл Марка на 20 баллов". "Не забываем про Юдзуру [Ханю], про Сёму Уно, конечно, три японца и Натан Чен - четыре человека сумасшедшего уровня, но все может быть", - отметил Авербух.
Перед заключительным днем командного турнира российская команда ведет, набрав 45 очков, в активе американцев 42 балла, третью позицию занимает команда Японии (39), далее идут сборные Канады (30) и Китая (29). Сборная России выиграла командный турнир на Играх-2014 в Сочи, а на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане завоевала серебро, победу четыре года назад одержали канадские фигуристы.