В шаге от победы. Российские фигуристы лидируют перед последним днем командного турнира

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы в воскресенье вышли в лидеры командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Днем ранее в общей таблице выступлений в коротких программах среди мужчин, танцевальных дуэтов и спортивных пар россияне шли вторыми, уступая сборной США.

В командных соревнованиях, дебют которых состоялся на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, учитываются не столько баллы за прокат, сколько итоговое место - за первое место в каждом из восьми видов турнира команда получает 10 очков, за последнее - 1. В случае равенства очков значение будут иметь лучшие баллы спортсменов в видах, которые принесли командам максимальный результат.

Перед вторым стартовым днем, когда короткую программу предстояло продемонстрировать девушкам, а произвольную - мужчинам, команда США лидировала, набрав 28 очков, у сборной России было 26 баллов, третьими шли китайцы (21). С задачей переломить ход борьбы предстояло справиться самой юной фигуристке российской сборной - Камиле Валиевой, с чем абсолютная рекордсменка мира уверенно справилась. Уверенно настолько, что после ее выступления американская одиночница Карен Чен отметила: "Я думаю, мы все можем согласиться в том, что я не могу делать то, что они [российские фигуристки] делают, я не думаю об этом слишком много, я здесь, чтобы показать мое катание".

Сама Валиева наконец прервала долгое молчание, которое российские одиночницы хранят на Олимпиаде до своего первого выступления. "На сегодняшний день я сделала все возможное, что от меня зависело, рада, что принесла команде максимальное количество баллов, - сказала Валиева. - Я счастлива находиться на Играх, эта арена вдохновляет, здесь приятно кататься".

Фигуристка призналась, что понервничала в первый день, болея за своих товарищей - российского одиночника Марка Кондратюка и грузинского фигуриста Мориса Квителашвили, который, как и сама Валиева, тренируется в группе Этери Тутберидзе. "Так вымоталась, что поняла - за других буду болеть дистанционно. Много нервов потратила - собой ты управляешь, а другими не можешь, поэтому волнуешься", - отметила фигуристка.

Валиева - мотиватор всей сборной

Валиева вознаградила журналистов, которые так долго ждали общения с абсолютной рекордсменкой мира, сполна. Но на вопрос американской журналистки: "Камила, вы непобедимы?", россиянка отвечать отказалась.

"В этой хрупкой девчонке собрались все самые лучшие качества для фигуристки, - отметил после выступления Валиевой капитан российской команды Никита Кацалапов. - Она мотивирует всю сборную. Она замечательный человек, потрясающий спортсмен, смотреть за ее выступлениями - одно удовольствие, она улучшает свои выступления от соревнований к соревнованиям".