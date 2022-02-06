Колосков: россияне показали образцовую игру в первом тайме финала Евро по мини-футболу

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российская сборная по мини-футболу показала образцово-показательную игру в первом тайме финала чемпионата Европы с португальцами, но во второй половине матча соперник был сильнее. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

В воскресенье россияне проиграли португальцам со счетом 2:4.

"Несмотря на поражение, нужно команду поздравить, хороший результат - второе место, показали хорошую организацию игры во многих матчах, - сказал Колосков. - Первый тайм со стороны нашей сборной был образцово-показательный, все получалось, грамотно играли в обороне, смело шли в обводку, убегали в контратаки. В первом тайме мы полностью переиграли португальцев. А потом случилось то, что случилось".

"Португальцы оказались лучше россиян во всех компонентах. Они лучше контролировали мяч, играли точнее и техничнее, вот это чуть-чуть и сложилось в 2:4. Второй тайм показал, что сборной России есть над чем работать. Во-первых, концентрацию нельзя терять ни в коем случае. Во-вторых, играть не в однообразный футбол на столба, а как это делали португальцы, которые умнее и почти безошибочно играли. У нас были ошибки, то ли это к вопросу о психологии, то ли о концентрации, но португальцы справедливо выиграли, они сильнее", - добавил Колосков.

Сборная России становилась чемпионом Европы в 1999 году, шесть раз команда становилась второй, трижды занимала третье место. Команда Португалии стала двукратным победителем чемпионата Европы, команда добилась успеха на предыдущем турнире в 2018 году. Также португальцы являются действующими чемпионами мира.