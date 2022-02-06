Глава Ассоциации мини-футбола России допустил возможность смены тренера сборной

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Смена главного тренера сборной России по мини-футболу после поражения в финале чемпионата Европы от команды Португалии возможна. Об этом ТАСС заявил президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

Сборная России в воскресенье потерпела поражение от команды Португалии в финале чемпионата Европы со счетом 2:4. По ходу первого тайма россияне вели со счетом 2:0, но не сумели удержать преимущество.

"По горячим следам такие решения не принимаются, - сказал Алиев, отвечая на вопрос о том, возможна ли смена главного тренера сборной России. - У Сергея Скоровича контракт рассчитан до 1 апреля. Мы будем обсуждать [этот вопрос], перемены возможны".

Сергей Скорович занимает пост главного тренера сборной России с 2009 года. Под его руководством национальная команда четыре раза становилась серебряным призером чемпионата Европы (2012, 2014, 2016, 2022), в 2018 году она стала бронзовым призером турнира. В 2016 году на чемпионате мира в Колумбии россияне заняли второе место, уступив в финале сборной Аргентины.

Сборная Португалии стала двукратным победителем чемпионата Европы, команда добилась успеха на предыдущем турнире в 2018 году. Также португальцы являются действующими чемпионами мира. Российская команда становилась чемпионом Европы в 1999 году, шесть раз команда становилась второй, трижды занимала третье место. На предыдущем европейском первенстве россияне заняли третье место, до этого трижды выходили в финал.

Следующий чемпионат Европы пройдет в 2026 году, место проведения турнира будет определено позднее.