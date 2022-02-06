Дюков: от сборной России по мини-футболу в финале чемпионата Европы отвернулась удача

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Удача отвернулась от сборной России по мини-футболу в финальном матче чемпионата Европы с португальцами. Такое мнение высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

В воскресенье россияне проиграли португальцам со счетом 2:4 и завоевали серебряные медали чемпионата Европы, который завершился в Нидерландах.

"Хочу поблагодарить футболистов и тренерский штаб сборной России за достойно проведенный чемпионат Европы, - сказал Дюков. - На протяжении всего турнира команда показывала яркую игру и продемонстрировала настоящий характер. К сожалению, в финале против одного из сильнейших соперников в мире удача отвернулась от нашей сборной. Тем не менее хочу подчеркнуть, что команда сделала все возможное, чтобы страна могла ею гордиться".

Сборная России становилась чемпионом Европы в 1999 году, шесть раз команда становилась второй, трижды занимала третье место. Команда Португалии стала двукратным победителем чемпионата Европы, команда добилась успеха на предыдущем турнире в 2018 году. Также португальцы являются действующими чемпионами мира.