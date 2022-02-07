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Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков уверен, что российские фигуристы в личных турнирах выступят еще лучше

В понедельник российские фигуристы победили в командном турнире

ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы в личных турнирах на Олимпиаде в Пекине выступят еще лучше, чем в командном. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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Сборная России выиграла золото командного турнира, набрав 74 очка. Второе место заняла команда США (65), третье - сборная Японии (63). В мужском одиночном катании российскую команду представлял Марк Кондратюк, в женском - Камила Валиева, в соревнованиях спортивных пар - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальных дуэтов - Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

"Мы абсолютно уверены, что и Камила, и все остальные наши девочки и мальчики выступят в индивидуальных соревнованиях гораздо лучше, - сказал Поздняков. - Потому что они это могут. Марк выступил в качестве забойщика, он блестяще справился с этой задачей. Думаю, что это в том числе отразилось на выступлении остальных наших спортсменов".

Валиева выиграла короткую и произвольную программы в командном турнире, Кондратюк стал третьим в короткой программе и вторым в произвольной. Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу и заняли второе место в короткой. Синицина и Кацалапов стали вторыми в обоих видах.

Соревнования одиночников начнутся 8 февраля, танцевальных дуэтов - 12 февраля, одиночниц - 15 февраля, спортивных пар - 18 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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