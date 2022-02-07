Корелина: характер помог фигуристу Галлямову завоевать золото Игр в командном турнире

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Первый тренер российского фигуриста Александра Галлямова, выступающего в паре с Анастасией Мишиной, Наталья Корелина рассказала ТАСС, что спортсмен с детства был упорным и обладал спортивной злостью и характером. Эти качества помогли ему преодолеть падение в конце выступления с произвольной программой в командном турнире на Олимпиаде.

Российские фигуристы завоевали золотые медали Олимпийских игр в Пекине в командном турнире.

"Я считаю, что, несмотря на падение, Александр просто герой. Они сделали все самые сложные элементы, а эта неувязочка на поддержке - Александр вообще молодец, он спас Настю, можно так сказать, она же вниз головой была. Он с детства был с характером, хороший парень, при этом очень добрый и отзывчивый. Был шустрым и упорным, злым по-хорошему, то есть у него была спортивная злость, если кто-то что-то сделал лучше него, то Саша разобьется, но сделает лучше", - сказала Корелина.

Она добавила, что пару выставили на две программы, а не на одну, так как и Галлямов, и Мишина - спортсмены с характером.