Урманов назвал ожидаемым золото российских фигуристов в командном турнире на Олимпиаде

МОСКВА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Золотые медали российских фигуристов в командном турнире на Олимпиаде в Пекине были ожидаемы. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Алексей Урманов.

Российские фигуристы в понедельник выиграли командный турнир на Олимпиаде. По его итогам сборная России набрала 74 очка. Второе место заняла команда США (65), третье - сборная Японии (63). В составе национальной команды в женском одиночном катании выступала Камила Валиева, в мужском - Марк Кондратюк, в соревнованиях спортивных пар - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальных дуэтов - Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

"Сейчас уже можно выдыхать, всех поздравляю, - сказал Урманов. - Мы люди суеверные и особо ничего не предсказывали, старались молчать до завершения соревнований, поэтому так себя и вели. Сейчас все закончилось, и закончилось очень успешно - теперь можно сказать, что мы этого и ожидали, готовились к этому".

На Олимпиаде в Пекине в фигурном катании будет разыграно еще четыре комплекта медалей. 10 февраля определятся сильнейшие в мужском одиночном катании, 14 февраля - в танцах на льду, 17 февраля - в женском одиночном катании, 19 февраля - в соревнованиях спортивных пар.