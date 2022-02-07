Чернышенко отметил победу российских фигуристов в годовщину начала Олимпиады в Сочи

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Победа российских фигуристов в командном турнире на Играх в Пекине в годовщину начала Олимпиады в Сочи является напоминанием яркой страницы олимпийской истории России. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В понедельник сборная России выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Медали в этой дисциплине впервые были разыграны на Олимпиаде 2014 года в Сочи, тогда победу также одержали российские фигуристы.

"Сегодня Россия отмечает знаменательную дату - ровно восемь лет назад, 7 февраля 2014 года, начались зимние Олимпийские игры в Сочи, - сказал Чернышенко. - Тогда наша страна подарила миру большой спортивный праздник, который стал яркой страницей олимпийской истории. А сегодня наша сборная, как и восемь лет назад, завоевала золото в командных соревнованиях по фигурному катанию, которые впервые были проведены на Играх в Сочи".

"Поздравляю с годовщиной старта Олимпиады всех причастных к этому событию - организаторов и спортсменов, строителей и волонтеров, журналистов, тренеров, врачей и сотрудников службы безопасности, - продолжил вице-премьер. - Большой вклад в проведение Игр-2014 и продвижение ценностей и идеалов олимпийского движения внесли Дмитрий Козак, осуществлявший общую координацию олимпийских проектов, Александр Жуков, обеспечивший блестящую подготовку спортсменов, и Александр Ткачев, который смог гарантировать высокую готовность региона и впечатлить всех гостей Игр знаменитым кубанским гостеприимством. В команде Игр был и Герман Греф, глава Сбербанка, генерального партнера Игр, который участвовал в создании объектов олимпийской инфраструктуры и поддерживал олимпийский проект, а Константин Эрнст стал автором лучших в мире церемоний открытия и закрытия Игр, успех которых пока никто не смог повторить".

По словам Чернышенко, претворить в реальность олимпийскую мечту удалось за счет труда, таланта и полной самоотдачи всех участников подготовки Олимпиады в Сочи.

"Благодаря усилиям каждого олимпийский проект России охватил всю страну и стал по-настоящему уникальным. Олимпийские игры являются триумфом спортивного мастерства и силы духа, продвигают ценности справедливого соперничества и единства людей во всем мире. На Играх в Пекине нашу страну сегодня представляют сильнейшие спортсмены, которые уже доказали свое огромное стремление к победе. Мы надеемся, что наших атлетов будут ждать захватывающие соревнования и честное, объективное судейство, желаю нашим олимпийцам новых убедительных побед!" - заключил Чернышенко.