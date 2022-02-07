Дубровский: комбинезоны соперников россиян в прыжках с трамплина превышали нужные размеры

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 7 февраля. /ТАСС/. Комбинезоны дисквалифицированных соперников российских прыгунов на лыжах с трамплина на смешанном командном турнире Олимпийских игр в Пекине превышали допустимые правилами размеры. Об этом ТАСС по телефону сообщил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

Отечественные прыгуны на лыжах с трамплина впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпиады

Ранее в понедельник российская команда в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова набрала 890,3 балла, заняв второе место. Победу одержала сборная Словении, набравшая 1 001,5 балла. Третье место заняла команда Канады (855,6). По ходу соревнований командам Германии, Австрии, Японии и Норвегии не засчитали попытки из-за неправильной экипировки.

"Были дисквалификации у ведущих команд. Уже давно велись разговоры по поводу неравенства в экипировке и требованиям к комбинезонам. Комбинезоны превышали разрешенные правилами размеры, у них они были гораздо больше, а в нашем виде спорта достаточно жесткие требования по экипировке. Вчера еще Международная федерация лыжного спорта предупредила, что она будет пресекать все попытки манипуляции с экипировкой, что они и показали", - сказал Дубровский.

Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр в прыжках на лыжах с трамплина. Тогда золотую награду на большом трамплине завоевал советский прыгун Владимир Белоусов.

Сборная России занимает второе место в медальном зачете Олимпиады в Пекине, завоевав две золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Лидирует команда Швеции (3-0-0), третьими идут спортсмены из Нидерландов (2-2-1).