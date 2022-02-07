Матыцин: российские прыгуны с трамплина справились с волнением, войдя в историю в Пекине

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские прыгуны на лыжах с трамплина справились с волнением, добившись исторического результата на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В понедельник сборная России по прыжкам на лыжах с трамплина в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в смешанных командных соревнованиях. Победу одержала сборная Словении. Третье место заняла команда Канады. По ходу соревнований командам Германии, Австрии, Японии и Норвегии не засчитали попытки из-за неправильной экипировки.

"Поздравляю нашу великолепную четверку прыгунов с трамплина с завоеванием серебряных олимпийских медалей! Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов добились исторического результата - они первые в истории России выиграли награды Олимпийских игр в прыжках с трамплина, в отечественной истории только Владимир Белоусов смог завоевать медаль - на Играх 1968 года в Гренобле он стал олимпийским чемпионом", - сказал Матыцин.

"Отмечу, что наши прыгуны вошли в число первых в истории призеров Игр в командном миксте, в Пекине дисциплина впервые представлена в программе Олимпиады. В таких драматичных по накалу соревнованиях российские летающие лыжники справились с волнением и показали волю к победе, не без толики удачи. Нет сомнений, что для истории нашей страны это серебро - с золотым отливом, уверен, успех на Играх в Пекине станет отличным импульсом для привлечения наших мальчишек и девчонок к занятиям прыжками на лыжах с трамплина. Поздравляю с первой в новейшей истории олимпийской медалью тренеров нашей сборной, а также Федерацию прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, ее президента Дмитрия Дубровского и вице-президента Владимира Славского, желаю российским прыгунам удачи в будущих соревнованиях на Играх", - добавил министр.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.